Житель Кубани едва не попал под поезд в метро, пытаясь убежать с телефоном пассажирки

Инцидент произошел на станции метро «Курская» в Москве. Мужчина вырвал из рук местной жительницы смартфон и попытался скрыться.

Убегая, он спрыгнул с платформы на пути. Машинист поезда, заметив человека в тоннеле, применил экстренное торможение, после чего предложил мужчине пройти в кабину. Тот согласился.

На станции «Бауманская» злоумышленника задержали сотрудники ППС, которых вызвала потерпевшая. Подозреваемым оказался житель Краснодарского края. У него уже имеется несколько судимостей за кражи.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на грабеж. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Похищенный смартфон вернули законной владелице, сообщает «МВД Медиа».

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