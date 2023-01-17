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Житель Кубани едва не попал под поезд в метро, пытаясь убежать с телефоном пассажирки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-edva-ne-popal-pod-poezd-v-metro-pytayas-ubezhat-s-telefonom-passazhirki
Житель Кубани едва не попал под поезд в метро, пытаясь убежать с телефоном пассажирки
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на станции метро «Курская» в Москве. Мужчина вырвал из рук местной жительницы смартфон и попытался скрыться.

Убегая, он спрыгнул с платформы на пути. Машинист поезда, заметив человека в тоннеле, применил экстренное торможение, после чего предложил мужчине пройти в кабину. Тот согласился.

На станции «Бауманская» злоумышленника задержали сотрудники ППС, которых вызвала потерпевшая. Подозреваемым оказался житель Краснодарского края. У него уже имеется несколько судимостей за кражи.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на грабеж. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Похищенный смартфон вернули законной владелице, сообщает «МВД Медиа».

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