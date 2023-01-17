Житель Кубани едва не попал под поезд в метро, пытаясь убежать с телефоном пассажирки
Происшествия
17.01.2023 13:39
Инцидент произошел на станции метро «Курская» в Москве. Мужчина вырвал из рук местной жительницы смартфон и попытался скрыться.
Убегая, он спрыгнул с платформы на пути. Машинист поезда, заметив человека в тоннеле, применил экстренное торможение, после чего предложил мужчине пройти в кабину. Тот согласился.
На станции «Бауманская» злоумышленника задержали сотрудники ППС, которых вызвала потерпевшая. Подозреваемым оказался житель Краснодарского края. У него уже имеется несколько судимостей за кражи.
На мужчину завели уголовное дело за покушение на грабеж. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Похищенный смартфон вернули законной владелице, сообщает «МВД Медиа».
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