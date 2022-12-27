Житель Крымского района украл 1,5 тонны винограда с местной плантации

Местному жителю за кражу винограда грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленник оказался на территории организации по выращиванию винограда и срезал с лоз 1,5 т ягод. Сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Похищенный виноград изъяли и вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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