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Житель Крымского района украл 1,5 тонны винограда с местной плантации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krymskogo-rajona-ukral-1-5-tonny-vinograda-s-mestnoj-plantatsii
Житель Крымского района украл 1,5 тонны винограда с местной плантации
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местному жителю за кражу винограда грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленник оказался на территории организации по выращиванию винограда и срезал с лоз 1,5 т ягод. Сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Похищенный виноград изъяли и вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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