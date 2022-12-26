Житель Анапы на эвакуаторе вывез 1,5 тонны арматуры с чужого участка в Новороссийске
Подозреваемый несколько месяцев скрывался от следствия. Его задержали в Москве.
По данным следствия, 27-летний житель Анапы приехал в Новороссийск, арендовал эвакуатор и похитил с чужого участка 1,5 т арматуры. Добычу подозреваемый сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила более 60 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Однако он скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. Спустя несколько месяцев его задержали в Москве. После задержания злоумышленник находился под стражей.
В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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