Житель Анапы на эвакуаторе вывез 1,5 тонны арматуры с чужого участка в Новороссийске

Подозреваемый несколько месяцев скрывался от следствия. Его задержали в Москве.

По данным следствия, 27-летний житель Анапы приехал в Новороссийск, арендовал эвакуатор и похитил с чужого участка 1,5 т арматуры. Добычу подозреваемый сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила более 60 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Однако он скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. Спустя несколько месяцев его задержали в Москве. После задержания злоумышленник находился под стражей.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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