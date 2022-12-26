Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Житель Анапы на эвакуаторе вывез 1,5 тонны арматуры с чужого участка в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-anapy-na-evakuatore-vyvez-1-5-tonny-armatury-s-chuzhogo-uchastka-v-novorossijske
Житель Анапы на эвакуаторе вывез 1,5 тонны арматуры с чужого участка в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемый несколько месяцев скрывался от следствия. Его задержали в Москве.

По данным следствия, 27-летний житель Анапы приехал в Новороссийск, арендовал эвакуатор и похитил с чужого участка 1,5 т арматуры. Добычу подозреваемый сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила более 60 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Однако он скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. Спустя несколько месяцев его задержали в Москве. После задержания злоумышленник находился под стражей.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель предприятия украл 19 тонн гороха со склада в Каневском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
  3. Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
  4. В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
  5. Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
  6. Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях