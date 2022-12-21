Водитель предприятия украл 19 тонн гороха со склада в Каневском районе

За кражу гороха на сумму свыше 300 тыс. рублей 62-летнему жителю станицы Стародеревянковской грозит до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина работал водителем в одном из акционерных обществ Каневского района. Решив похитить крупную партию гороха со склада организации, он изготовил дубликаты ключей и обеспечил проезд трактора для погрузки. После он убедил водителя КамАЗа вывезти горох с территории склада. Груз злоумышленник планировал продать.

На грузовик, следовавший по трассе Краснодар — Ейск, обратили внимание сотрудники ДПС. Они остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили в кузове 19 т гороха. Накладных на груз у водителя не оказалось. На место вызвали полицейских. В результате проверки выяснилось, что горох краденый, а водитель КамАЗа не подозревал, что оказался соучастником преступления.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: за кражу 24 тонн пальмового масла осудили работника морского терминала и его приятеля в Краснодарском крае.