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За кражу 24 тонн пальмового масла осудили работника морского терминала и его приятеля в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-krazhu-24-tonn-palmovogo-masla-osudili-rabotnika-morskogo-terminala-i-ego-priyatelya-v-krasnodarskom-krae
За кражу 24 тонн пальмового масла осудили работника морского терминала и его приятеля в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Темрюкский районный суд в декабре вынес приговор по делу о краже товара с территории морского терминала.

По данным суда, товарный оператор участка приема сырья ООО «Морской терминал «Тамань» имел беспрепятственный доступ к отгрузке пальмового масла. Он решил украсть товар. Злоумышленник привлек знакомого. В апреле 2021 года, используя тягач с цистерной и подложные документы, злоумышленники вывезли с терминала более 24 т принадлежащего ООО «Пищевые ингредиенты» пальмового масла на сумму 2,5 млн рублей.

В суде организатор вину не признал, его сообщник раскаялся в преступлении и оказывал содействие следствию. Суд назначил сотруднику терминала 5 лет лишения свободы, его сообщнику — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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