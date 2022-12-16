За кражу 24 тонн пальмового масла осудили работника морского терминала и его приятеля в Краснодарском крае

Темрюкский районный суд в декабре вынес приговор по делу о краже товара с территории морского терминала.

По данным суда, товарный оператор участка приема сырья ООО «Морской терминал «Тамань» имел беспрепятственный доступ к отгрузке пальмового масла. Он решил украсть товар. Злоумышленник привлек знакомого. В апреле 2021 года, используя тягач с цистерной и подложные документы, злоумышленники вывезли с терминала более 24 т принадлежащего ООО «Пищевые ингредиенты» пальмового масла на сумму 2,5 млн рублей.

В суде организатор вину не признал, его сообщник раскаялся в преступлении и оказывал содействие следствию. Суд назначил сотруднику терминала 5 лет лишения свободы, его сообщнику — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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