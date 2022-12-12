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Украли мясорубку и подожгли дом: трое парней получили сроки в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrali-myasorubku-i-podozhgli-dom-chetvero-parnej-poluchili-sroki-v-krasnodarskom-krae
Украли мясорубку и подожгли дом: трое парней получили сроки в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском краевом суде в декабре рассмотрели апелляцию на приговор в отношении троих парней, которых обвиняли в тяжких преступлениях.

По данным следствия, в декабре 2020 года двое парней, одному из которых на тот момент уже исполнилось 18 лет, а второму было только 16 лет, разбили надгробия на кладбище в станице Дядьковской Кореновского района. В январе 2021 года вместе с еще одним подростком, которому не было на тот момент 16 лет, втроем злоумышленники, вооруженные палками, залезли в чужой дом. Там они избили хозяина, забрали его мобильный телефон и 500 рублей.

Также в декабре 2020 года двое подростков с 28-летним мужчиной украли из одного дома телевизор, а из другого — водонагреватель, таз, дуршлаг, мясорубку, сковороды и плетеную вазу, после чего подожгли дом. Ущерб от пожара превысил 1,3 млн рублей. Кроме того, 28-летнего мужчину обвиняли также в угрозе убийством и попытке изнасилования женщины.

Расследование дел провело СУ СК России по Краснодарскому краю. Кореновский районный суд признал подсудимых виновными и назначил, в зависимости от тяжести преступлений, 8 лет, 7 лет и 6,5 лет лишения свободы. Приговор был обжалован, апелляционная инстанция оставила его без изменения. После этого он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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