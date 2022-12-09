Мужчину, убившего сожительницу, посадили почти на 9 лет в Краснодарском крае

Приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже в отношении 39-летнего местного жителя в декабре вынес Ейский городской суд.

По данным следствия, 6 августа мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице. В результате женщина скончалась. Во время следствия установили, что за неделю до этого злоумышленник на глазах у свидетелей открыто украл мобильный телефон у другого местного жителя.

Возбудили уголовное дело о грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил подсудимому 8 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра.