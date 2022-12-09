Мужчину, убившего сожительницу, посадили почти на 9 лет в Краснодарском крае
Происшествия
09.12.2022 17:54
Приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже в отношении 39-летнего местного жителя в декабре вынес Ейский городской суд.
По данным следствия, 6 августа мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице. В результате женщина скончалась. Во время следствия установили, что за неделю до этого злоумышленник на глазах у свидетелей открыто украл мобильный телефон у другого местного жителя.
Возбудили уголовное дело о грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил подсудимому 8 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: на Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра.
Популярные новости
- Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
- За картинку в соцсетях с фейком о ВС РФ будут судить жителя Краснодарского края
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- ТЦ «Мега Химки» загорелся на площади 18 тыс. кв. метров
- Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
- Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара