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Мужчину, убившего сожительницу, посадили почти на 9 лет в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ubivshego-sozhitelnitsu-muzhchinu-posadili-pochti-na-9-let-v-krasnodarskom-krae
Мужчину, убившего сожительницу, посадили почти на 9 лет в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже в отношении 39-летнего местного жителя в декабре вынес Ейский городской суд.

По данным следствия, 6 августа мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице. В результате женщина скончалась. Во время следствия установили, что за неделю до этого злоумышленник на глазах у свидетелей открыто украл мобильный телефон у другого местного жителя.

Возбудили уголовное дело о грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил подсудимому 8 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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