Житель Крымска ограбил супермаркет и устроил пьяный дебош на улице

О неадекватном поведении мужчины на улице Маршала Гречко сотрудникам вневедомственной охраны сообщили очевидцы.

Они рассказали, что пьяный мужчина приставал к прохожим и нецензурно выражался. Прибывшие на место росгвардейцы пресекли действия нарушителя.

Позже выяснилось, что мужчина может быть причастен к ограблению одного из супермаркетов города, которое произошло за день до этого. По предварительным данным, он, угрожая кассиру физической расправой, похитил продукты и спиртное.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

