В Тамани пьяный мужчина разбил двери супермаркета, чтобы поспать в тепле

Росгвардейцы задержали 44-летнего приезжего, которого нашли спящим в супермаркете в Тамани.

Ранним утром сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что в сетевом магазине на улице Пролетарской мужчина повредил входные двери и разбил стекло. Прибыв на место происшествия, они нашли злоумышленника спящим в торговом зале на паллете. По внешним признакам он был пьян.

Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

