Житель Кропоткина угрожал знакомому гранатой, которая оказалась муляжом

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За угрозу убийством 61-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый находился в неприязненных отношениях со своим знакомым. В ходе очередного конфликта он угрожал оппоненту предметом, похожим на ручную гранату.

Злоумышленника задержали. Изъятая у него граната, согласно заключению эксперта, оказалась муляжом боеприпаса. На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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