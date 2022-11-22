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Житель Ейска угрожал соседу кухонным топориком за стук в дверь

Происшествия
22.11.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-ejska-ugrozhal-sosedu-kuhonnym-toporikom-za-stuk-v-dver
Житель Ейска угрожал соседу кухонным топориком за стук в дверь
Фото пресс-службы ОМВД России по Ейскому району

В полицию Ейского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что сосед по лестничной площадке угрожает ему убийством.

Прибыв на место, полицейские опросили возможных свидетелей. Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт. На лестничной площадке один из них обвинил оппонента в том, что тот якобы неоднократно стучал в его входную дверь. После этого злоумышленник схватил соседа за шею и, поднеся к его лицу кухонный нож-топорик, угрожал убить. Конфликт пресек один из жильцов этой же многоэтажки.

Подозреваемого задержали и завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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