Нож в спину: в Ейске пьяная женщина напала на двух мужчин
Происшествия
16.11.2022 16:46
За причинение легкого вреда здоровью двум мужчинам 48-летней жительнице Ейского района грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина распивала спиртное в своем доме в компании знакомого и сожителя. В ходе застолья хозяйка и ее знакомый поссорились. Причиной стало нежелание гостя покинуть дом. Женщина ударила мужчину ножом в спину, причинив ему легкий вред здоровью.
Выяснилось, что это не единственный случай. Подозреваемая также в ходе конфликта нанесла кухонным ножом удар в спину своему сожителю.
На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.
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