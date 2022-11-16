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Нож в спину: в Ейске пьяная женщина напала на двух мужчин

Происшествия
16.11.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/nozh-v-spinu-v-ejske-pyanaya-zhenshhina-napala-na-dvuh-muzhchin
Нож в спину: в Ейске пьяная женщина напала на двух мужчин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За причинение легкого вреда здоровью двум мужчинам 48-летней жительнице Ейского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина распивала спиртное в своем доме в компании знакомого и сожителя. В ходе застолья хозяйка и ее знакомый поссорились. Причиной стало нежелание гостя покинуть дом. Женщина ударила мужчину ножом в спину, причинив ему легкий вред здоровью.

Выяснилось, что это не единственный случай. Подозреваемая также в ходе конфликта нанесла кухонным ножом удар в спину своему сожителю.

На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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