В Ейском районе пьяная женщина бросилась с двумя ножами на подругу
Происшествия
11.11.2022 17:13
За угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью 40-летней жительнице Ейского района грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, две подруги распивали спиртное. В ходе застолья между женщинами возник конфликт. Одна из них, взяв два кухонных ножа, стала угрожать подруге убийством. Та попыталась убежать, но подозреваемая догнала ее на выходе из дома и успела ранить ножом в кисть и предплечье.
На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает ОМВД России по Ейскому району.
Читайте также: в Сочи будут судить 54-летнего мужчину за убийство собутыльника.
Популярные новости
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат