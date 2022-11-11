В Ейском районе пьяная женщина бросилась с двумя ножами на подругу

В Ейском районе пьяная женщина бросилась с двумя ножами на подругу

За угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью 40-летней жительнице Ейского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, две подруги распивали спиртное. В ходе застолья между женщинами возник конфликт. Одна из них, взяв два кухонных ножа, стала угрожать подруге убийством. Та попыталась убежать, но подозреваемая догнала ее на выходе из дома и успела ранить ножом в кисть и предплечье.

На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает ОМВД России по Ейскому району.

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