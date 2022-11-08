В Сочи будут судить 54-летнего мужчину за убийство собутыльника

В Сочи будут судить 54-летнего мужчину за убийство собутыльника

В ноябре прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Туапсинского района.

По версии следствия, 3 сентября мужчина выпил вместе с 47-летним знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и 2 раза ударил жертву в грудь и в живот. Пострадавший от полученных травм скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершили материалы дела передали в Хостинский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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