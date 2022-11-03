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В Туапсе нашли подозреваемого в убийстве женщины, из ревности он ранил ее приятеля и себя

Происшествия
03.11.2022 12:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-nashli-podozrevaemogo-v-ubijstve-zhenshhiny-na-ulitse-novitskogo-on-ranil-ee-priyatelya-i-sebya
В Туапсе нашли подозреваемого в убийстве женщины, из ревности он ранил ее приятеля и себя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Окровавленное тело женщины обнаружили прохожие 1 ноября около 20:00 на улице Новицкого в Туапсе. Подозреваемого нашли и возбудили в его отношении уголовное дело.

По данным следствия, 42-летний местный житель пришел в гости к 48-летней женщине в ее квартиру. Вечером они вышли на улицу. Там женщина встретила своего 42-летнего бывшего сожителя. Экс-возлюбленный предпринял попытку с ней поговорить, чтобы снова сойтись. Женщина отказала, тогда злоумышленник достал нож и ударил ее в шею.

После этого нападавший подошел к сопернику и тоже вонзил ему в шею лезвие. Пострадавший смог убежать и обратиться за медпомощью. Его жизнь сейчас вне опасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Его задержали по горячим следам. К моменту задержания он успел сам себя ранить ножом и был госпитализирован. Подозреваемый до сих пор находится в больнице под охраной. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 ноября около в 20:00 поступил звонок о том, что возле дома на улице Новицкого лежит женщина в крови. Бригада скорой помощи выехала на место и констатировала смерть.

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