В Туапсе вечером на улице зарезали женщину

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло на улице Новицкого. Женщина умерла от ножевого ранения в шею.

«Примерно в 20:00 поступил звонок о том, что возле дома на улице Новицкого лежит женщина в крови. Бригада скорой помощи констатировала смерть», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

Известно, что погибшей женщине было 48 лет, сообщает «Туапсинские вести».

Обстоятельства гибели женщины в Туапсе неизвестны. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

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