В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
Происшествия
02.11.2022 11:25
Преступление произошло на улице Новицкого. Женщина умерла от ножевого ранения в шею.
«Примерно в 20:00 поступил звонок о том, что возле дома на улице Новицкого лежит женщина в крови. Бригада скорой помощи констатировала смерть», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.
Известно, что погибшей женщине было 48 лет, сообщает «Туапсинские вести».
Обстоятельства гибели женщины в Туапсе неизвестны. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
Читайте также: в Краснодарском крае отец зарезал 33-летнего сына из-за выпивки.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
- В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую