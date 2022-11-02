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В Туапсе вечером на улице зарезали женщину

Происшествия
02.11.2022 11:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-vecherom-na-ulitse-zarezali-zhenshhinu
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло на улице Новицкого. Женщина умерла от ножевого ранения в шею.

«Примерно в 20:00 поступил звонок о том, что возле дома на улице Новицкого лежит женщина в крови. Бригада скорой помощи констатировала смерть», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

Известно, что погибшей женщине было 48 лет, сообщает «Туапсинские вести».

Обстоятельства гибели женщины в Туапсе неизвестны. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

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