Житель Краснодарского края зарезал 67-летнюю сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес

Преступление произошло вечером 14 апреля в Новокубанске.

По данным следствия, 67-летняя женщина и ее 61-летний брат жили в одном из домов на улице Пролетарской. Вечером они вместе выпивали и поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил ими сестру в спину. После этого он инсценировал ограбление, а сам ушел гулять с собакой в лес.

Через время злоумышленник пришел к родственнице, которая живет в соседнем доме. Он сказал ей, что с его сестрой в доме что-то случилось, пока он гулял с собакой. Родственница позвонила в скорую. Приехавшие медики зафиксировали смерть женщины. После этого на место вызвали полицейских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Причастность мужчины к смерти сестры установили в короткие сроки. Ножницы обнаружили и изъяли. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также: познакомились на Пасху и решили выпить: местный житель зарезал собутыльника во дворе многоэтажки в Краснодаре.