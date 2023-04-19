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Житель Краснодарского края зарезал 67-летнюю сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-zarezal-67-letnyuyu-sestru-nozhnitsami-i-ushel-gulyat-s-sobakoj-v-les
Житель Краснодарского края зарезал 67-летнюю сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес
Фото скриншот видеозаписи t.me/kubansledcom

Преступление произошло вечером 14 апреля в Новокубанске.

По данным следствия, 67-летняя женщина и ее 61-летний брат жили в одном из домов на улице Пролетарской. Вечером они вместе выпивали и поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил ими сестру в спину. После этого он инсценировал ограбление, а сам ушел гулять с собакой в лес.

Через время злоумышленник пришел к родственнице, которая живет в соседнем доме. Он сказал ей, что с его сестрой в доме что-то случилось, пока он гулял с собакой. Родственница позвонила в скорую. Приехавшие медики зафиксировали смерть женщины. После этого на место вызвали полицейских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Причастность мужчины к смерти сестры установили в короткие сроки. Ножницы обнаружили и изъяли. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается.

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