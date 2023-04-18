Познакомились на Пасху и решили выпить: местный житель зарезал собутыльника во дворе многоэтажки в Краснодаре

Преступление произошло днем 16 апреля на улице Трудовой славы в микрорайоне Гидростроителей.

По данным следствия, 59-летний местный житель на улице познакомился с 57-летним прохожим. Мужчины решили вместе выпить во дворе одного из многоквартирных домов. Во время застолья они поссорились на бытовой почве. Местный житель достал нож и 4 раза ударил собутыльника в шею и в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался, а злоумышленник попытался сбежать. Его задержали охранявшие общественный порядок в микрорайоне курсанты Краснодарского университета МВД России, к которым за помощью обратились очевидцы преступления.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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