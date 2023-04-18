Охранника, забившего до смерти своего коллегу, будут судить в Анапе

В СК завершили расследовать уголовное дело в отношении жителя Анапы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

По данным следствия, в феврале охранник коммерческого объекта избил руками и ногами своего 47-летнего коллегу. От полученных травм пострадавший погиб на месте до приезда скорой помощи.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Анапский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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