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Охранника, забившего до смерти своего коллегу, будут судить в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohrannika-zabivshego-do-smerti-svoego-kollegu-budut-sudit-v-anape
Охранника, забившего до смерти своего коллегу, будут судить в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В СК завершили расследовать уголовное дело в отношении жителя Анапы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

По данным следствия, в феврале охранник коммерческого объекта избил руками и ногами своего 47-летнего коллегу. От полученных травм пострадавший погиб на месте до приезда скорой помощи.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Анапский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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