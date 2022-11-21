Житель Краснодарского края задолжал более 15 млн рублей налогов за ввезенную яхту
Происшествия
21.11.2022 10:32
Неуплату налоговых платежей выявили сотрудники таможни.
Выяснилось, что 32-летний житель Краснодарского края зафрахтовал судно без экипажа. Яхту из Греции он задекларировал по процедуре «временного ввоза» с освобождением от уплаты таможенных платежей.
В документах новый владелец судна написал, что приобрел его для личного пользования. Вместо этого он предлагал отдыхающим морские прогулки на яхте за 30 тыс. рублей в час или 300 тыс. рублей в сутки.
Таким образом, злоумышленник задолжал более 15 млн рублей налогов. Обвиняемый вину признал и выплатил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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