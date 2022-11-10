У жителя Краснодарского края изъяли круизную яхту за 2,5 млн евро

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Неуплату налоговых платежей в сумме 91 млн рублей выявили сотрудники таможни.

Выяснилось, что 45-летний житель Геленджика зафрахтовал у гражданина Греции и ввез в Россию круизную яхту стоимостью 2,5 млн евро. Мужчина задекларировал яхту по процедуре «временного ввоза» с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В документах новый владелец морского судна написал, что яхту будут использовать для семейного отдыха. Вместо этого он стал предлагать отдыхающим морские прогулки и рыбалку на этой яхте за 100 тыс. рублей в час.

Таким образом злоумышленник задолжал 91 млн рублей налогов. За нарушение условий ввоза и неуплату платежей яхту изъяли. Возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram.

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