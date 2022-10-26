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Житель Краснодарского края выиграл в лотерею почти 64 млн рублей

Общество
26.10.2022 16:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-vyigral-v-lotereyu-pochti-64-mln-rublej
Житель Краснодарского края выиграл в лотерею почти 64 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тираж государственной лотереи «Спортлото «6 из 45» состоялся 26 октября.

Был разыгран суперприз в размере 63 млн 141 тыс. рублей. Его выиграл житель Краснодарского края. Билет он купил в мобильном приложении. А из-за того, что владелец билета отметил дополнительные числа, его совокупный выигрыш превысил 63,8 млн рублей.

Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно, что он использовал 28 различных комбинаций в двух тиражах подряд. За билет он заплатил 1 тыс. 680 рублей. Победной комбинацией оказались цифры 4, 28, 11, 9, 1, 8, сообщает пресс-служба «Столото».

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