Пенсионерка из Краснодарского края благодаря сну выиграла в лотерее 4 млн рублей
Общество
05.08.2022 13:13
Пожилой женщине ночью приснились цифры: три семерки и четверка. Она запомнила сон и на утро купила лотерейный билет именно с этим числом.
Билет оказался выигрышным. В результате розыгрыша лотереи пенсионерка из Краснодара выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 4 млн рублей. Она предпочла забрать приз деньгами.
По словам победительницы, когда она узнала о выигрыше, кричала от радости так сильно, что следующие два дня не могла говорить. Женщина рассказала, что долгое время мечтала о новом жилье и теперь на выигрыш планирует подобрать себе квартиру на Кубани, сообщает пресс-служба «Столото».
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