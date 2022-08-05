Пенсионерка из Краснодарского края благодаря сну выиграла в лотерее 4 млн рублей

Фото pixabay.com

Пожилой женщине ночью приснились цифры: три семерки и четверка. Она запомнила сон и на утро купила лотерейный билет именно с этим числом.

Билет оказался выигрышным. В результате розыгрыша лотереи пенсионерка из Краснодара выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 4 млн рублей. Она предпочла забрать приз деньгами.

По словам победительницы, когда она узнала о выигрыше, кричала от радости так сильно, что следующие два дня не могла говорить. Женщина рассказала, что долгое время мечтала о новом жилье и теперь на выигрыш планирует подобрать себе квартиру на Кубани, сообщает пресс-служба «Столото».

Читайте также: ветврач из Краснодарского края выиграла в лотерею 16 млн рублей.