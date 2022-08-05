Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пенсионерка из Краснодарского края благодаря сну выиграла в лотерее 4 млн рублей

Общество
05.08.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-iz-krasnodarskogo-kraya-blagodarya-snu-vyigrala-v-loteree-4-mln-rublej
Пенсионерка из Краснодарского края благодаря сну выиграла в лотерее 4 млн рублей
Фото pixabay.com

Пожилой женщине ночью приснились цифры: три семерки и четверка. Она запомнила сон и на утро купила лотерейный билет именно с этим числом.

Билет оказался выигрышным. В результате розыгрыша лотереи пенсионерка из Краснодара выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 4 млн рублей. Она предпочла забрать приз деньгами.

По словам победительницы, когда она узнала о выигрыше, кричала от радости так сильно, что следующие два дня не могла говорить. Женщина рассказала, что долгое время мечтала о новом жилье и теперь на выигрыш планирует подобрать себе квартиру на Кубани, сообщает пресс-служба «Столото».

Читайте также: ветврач из Краснодарского края выиграла в лотерею 16 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях