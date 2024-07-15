Житель Краснодарского края утонул на глазах у друзей в Балтийском море

Несчастный случай произошел 14 июля на одном из диких пляжей в Калининградской области.

Предварительно, 23-летний житель Кубани зашел купаться в море и утонул на глазах у своих друзей. Прибывшие на место спасатели извлекли тело парня из воды. Медики констатировали смерть молодого человека.

Повреждений на теле парня не обнаружили. Вероятней всего, его смерть не носит криминальный характер. Точную причину гибели жителя Краснодарского края установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области.

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