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Мужчина утонул в реке Кубань под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-utonul-v-reke-kuban-pod-krasnodarom
Мужчина утонул в реке Кубань под Краснодаром
Фото ГУ МЧС по Республике Адыгея

Трагический инцидент произошел вечером 3 июля в хуторе Хомуты в Адыгее.

По предварительным данным, мужчина пошел купаться в реке Кубань в необорудованном месте и утонул.

Его тело сейчас ищут 5 человек с использованием плавательного средства. Специалисты устанавливают причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

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