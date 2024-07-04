Мужчина утонул в реке Кубань под Краснодаром

Трагический инцидент произошел вечером 3 июля в хуторе Хомуты в Адыгее.

По предварительным данным, мужчина пошел купаться в реке Кубань в необорудованном месте и утонул.

Его тело сейчас ищут 5 человек с использованием плавательного средства. Специалисты устанавливают причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

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