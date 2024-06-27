Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подросток утонул в Кипарисовом озере под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-utonul-v-kiparisovom-ozere-pod-anapoj
Подросток утонул в Кипарисовом озере под Анапой
Фото t.me/pva_anapa

Несчастный случай произошел 27 июня в селе Сукко в Анапе.

По данным мэрии Анапы, в озере, где запрещено купание, утонул подросток. Он зашел в воду на участке со стороны леса, несмотря на предупреждающие о запрете купания таблички. Когда подростка нашли в воде, он был без сознания. На место прибыли медики скорой помощи, которые пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Власти города-курорта просят родителей усилить контроль за детьми, разъяснить им правила поведения на воде и запретить купаться в необорудованных и не предназначенных для этого местах, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Читайте также: двоих подростков чуть не унесло в море во время шторма на диком пляже в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях