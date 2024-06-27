Подросток утонул в Кипарисовом озере под Анапой

Несчастный случай произошел 27 июня в селе Сукко в Анапе.

По данным мэрии Анапы, в озере, где запрещено купание, утонул подросток. Он зашел в воду на участке со стороны леса, несмотря на предупреждающие о запрете купания таблички. Когда подростка нашли в воде, он был без сознания. На место прибыли медики скорой помощи, которые пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Власти города-курорта просят родителей усилить контроль за детьми, разъяснить им правила поведения на воде и запретить купаться в необорудованных и не предназначенных для этого местах, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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