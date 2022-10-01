Житель Краснодарского края сбил подростка на дороге в поселке Яблоновском

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 29 сентября около 15:00 в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи.

Прибывшие правоохранители установили, что 20-летний житель Краснодарского края на ВАЗ-2112 наехал на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.

В результате аварии пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу Краснодара.

Госавтоинспекторы проводят проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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