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Житель Краснодарского края сбил подростка на дороге в поселке Яблоновском

Происшествия
01.10.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-sbil-podrostka-na-doroge-v-poselke-yablonovskom
Житель Краснодарского края сбил подростка на дороге в поселке Яблоновском
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 29 сентября около 15:00 в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи.

Прибывшие правоохранители установили, что 20-летний житель Краснодарского края на ВАЗ-2112 наехал на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.

В результате аварии пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу Краснодара.

Госавтоинспекторы проводят проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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