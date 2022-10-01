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В центре Сочи иномарка сбила 10-летнюю девочку

Происшествия
01.10.2022 11:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-sochi-inomarka-sbila-10-letnyuyu-devochku
В центре Сочи иномарка сбила 10-летнюю девочку
Фото отдела пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи

Авария произошла 30 сентября в 06:50 на проезжей части улицы Виноградной в Центральном районе Сочи.

По предварительным данным, водитель Hyundai Sonata ехал со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. В связи с этим он допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода. Правоохранители выяснили, что она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 10-летнюю пострадавшую госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МВД Сочи.

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