В станице Динской иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе
Происшествия
27.09.2022 13:26
ДТП произошло 27 сентября в 7:45 на 9 км автодороги «Динская — Васюринская».
По предварительным данным, 49-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь в сторону села Первореченское, допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия, сообщает газета «РВС».
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