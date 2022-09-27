В станице Динской иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

Фото газеты "РВС"

ДТП произошло 27 сентября в 7:45 на 9 км автодороги «Динская — Васюринская».

По предварительным данным, 49-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь в сторону села Первореченское, допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия, сообщает газета «РВС».

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