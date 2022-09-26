В Сочи моторикша сбила 10-летнего ребенка, который ехал на самокате

Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла 25 сентября около 17:00 в районе Олимпийского парка.

Фотографии с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, водитель моторикши не справился с управлением и опрокинул трехколесный мотороллер на бок. Кузов придавил ребенка на самокате.

В результате происшествия ребенок получил травмы, его госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по Федеральной территории «Сириус».

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