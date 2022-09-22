В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части

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Авария произошла 22 сентября около 16:00 между поселками Сосновый и Ольгинка в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 17-летний парень без водительского удостоверения ехал за рулем ВАЗ-2106 со стороны Туапсе в сторону Джубги. Он превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mazda. Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на три части.

В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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