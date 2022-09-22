В Краснодарском крае пассажир иномарки погиб после ДТП с КамАЗом
Происшествия
22.09.2022 13:25
Смертельная авария произошла 21 сентября около 23:00 на 22 км автодороги «Славянск-на-Кубани — Петровская — Целинный — Ачуев».
По предварительной информации, 44-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 22-летнего водителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП погиб 18-летний пассажир легковушки. Оба водителя пострадали.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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