В Краснодарском крае пассажир иномарки погиб после ДТП с КамАЗом

Видео t.me/slavyansk

Смертельная авария произошла 21 сентября около 23:00 на 22 км автодороги «Славянск-на-Кубани — Петровская — Целинный — Ачуев».

По предварительной информации, 44-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 22-летнего водителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погиб 18-летний пассажир легковушки. Оба водителя пострадали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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