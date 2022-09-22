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В Адыгее в жестком лобовом ДТП погиб мужчина

Происшествия
22.09.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-v-zhestkom-lobovom-dtp-pogib-muzhchina
В Адыгее в жестком лобовом ДТП погиб мужчина
Фото t.me/mvd01ra

Смертельная авария произошла 21 сентября в 14:40 на улице Подлесной в Майкопе.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пикапом Ford. В результате ДТП 35-летний пассажир «Волги» скончался на месте от полученных травм.

Водитель «Волги», а также 37-летний водитель Ford и его 4-летний пассажир пострадали. Им оказали медицинскую помощь. Все участники аварии являются жителями Майкопского района.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгее.

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