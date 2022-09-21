В Севастополе в массовом ДТП с грузовиками погиб пассажир

Фото "МВД Медиа"

Смертельная авария произошла 21 сентября около 7:30 на 11 км автодороги «Севастополь — Инкерман».

По предварительным данным, грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за неисправности тормозов протаранил пять автомобилей, в том числе один грузовик.

В результате ДТП погиб пассажир одного из столкнувшихся автомобилей. Еще четыре человека пострадали. Их экстренно госпитализировали в медучреждения.

По факту аварии правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД Медиа».

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