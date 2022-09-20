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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Происшествия
20.09.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/akter-i-rezhisser-sergej-puskepalis-pogib-v-dtp
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Фото ruskino.ru

Авария произошла в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября.

ДТП произошло на автодороге М-8. Предварительно, Пускепалис выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Шофера грузовика госпитализировали.

Заслуженному артисту России было 56 лет.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова. Среди его главных ролей в кино — «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи», «Как я провел этим летом».

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