Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Происшествия
20.09.2022 14:09
Авария произошла в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября.
ДТП произошло на автодороге М-8. Предварительно, Пускепалис выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Шофера грузовика госпитализировали.
Заслуженному артисту России было 56 лет.
Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова. Среди его главных ролей в кино — «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи», «Как я провел этим летом».
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