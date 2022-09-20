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Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего

Происшествия
20.09.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/narodnyj-geroj-20-let-so-dnya-gibeli-sergeya-bodrova-mladshego
Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший, сыгравший роль Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», пропал без вести в ночь с 19 на 20 сентября 2002 года в Северной Осетии.

На Кавказе планировалась работа над новым фильмом «Связной». Съемки начались 19 сентября. Режиссер вместе со съемочной группой перестали выходить на связь после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Тогда погибли более 100 человек, в том числе 42 человека из группы Бодрова. Спасательные работы длились несколько месяцев, а группа добровольцев оставалась на леднике до февраля 2004 года. Останки Сергея Бодрова и многих его коллег так и не были обнаружены.

Подробнее о жизни и творчестве всероссийского Брата читайте в нашей статье.

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