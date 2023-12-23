Житель Краснодарского края получил медаль Минобороны за помощь участникам СВО

Медалью оборонного ведомства за помощь участникам спецоперации на Украине наградили ж ителя Красноармейского района . Церемония прошла в Минобороны России.

Медаль «За достижения в военно-политической работе» получил заместитель председателя АНО «Зеленая станица», житель станицы Полтавской Вадим Мотовилов.

«Я не ожидал, что Министерство обороны РФ примет решение представить меня к государственной награде. С самого начала СВО я отвозил гуманитарную помощь нашим бойцам в Херсонской области, Мариуполе, на донецком направлении. Собирали все необходимое: снаряжение, приборы ночного видения, тепловизоры. Я считаю, что помогать бойцам на передовой, которые защищают Россию, это наш долг», — подчеркнул Вадим Мотовилов.

Мотовилов пообещал, что продолжит оказывать помощь российским военнослужащим до окончания спецоперации, пишет «Юг Times».

Читайте также: медалью Жукова наградили участника СВО из Темрюкского района.