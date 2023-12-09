Медалью Жукова наградили участника СВО из Темрюкского района

Военнослужащий Алексей проявил мужество в рамках специальной военной операции на Украине, за что был удостоен почетной награды.

Сейчас темрючанин в отпуске, однако вскоре вернется в зону специальной военной операции. Награждение медалью Жукова провели в военном комиссариате Темрюкского района.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков отметил, что медаль военнослужащему вручили в знак признания его мужества и героизма, которые он проявляет при выполнении служебных задач на СВО.

«Желаю нашему земляку дальнейших побед, благополучия и безопасного возвращения домой. Благодарю его за преданность и самоотдачу во имя защиты нашей Родины», — написал Бабенков в Telegram.

Медаль Жукова — государственная награда, которую вручают военнослужащим, проявившим отвагу, самоотверженность и личное мужество в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов страны, а также за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.

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