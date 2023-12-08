Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России кубанцу Николаю Харченко

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России младшему сержанту Николаю Харченко 8 декабря.

Младший сержант Николай Харченко был в составе экипажа танка — он поддерживал наступление штормовых групп.

«Точная стрельба Харченко помогла вывести из строя контратаковавшие танки неприятеля. Кроме того, младший сержант эвакуировал раненых товарищей из поврежденной российской бронетехники и оказал им первую помощь. Благодаря мужеству и самоотверженности танкиста российские мотострелки смогли занять важный стратегический объект. Гордимся нашим земляком!» — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

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