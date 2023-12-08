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Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России кубанцу Николаю Харченко

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vruchil-zolotuyu-zvezdu-geroya-rossii-kubantsu-nikolayu-harchenko
Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России кубанцу Николаю Харченко
Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России кубанцу Николаю Харченко

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России младшему сержанту Николаю Харченко 8 декабря.

Младший сержант Николай Харченко был в составе экипажа танка — он поддерживал наступление штормовых групп.

«Точная стрельба Харченко помогла вывести из строя контратаковавшие танки неприятеля. Кроме того, младший сержант эвакуировал раненых товарищей из поврежденной российской бронетехники и оказал им первую помощь. Благодаря мужеству и самоотверженности танкиста российские мотострелки смогли занять важный стратегический объект. Гордимся нашим земляком!» — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

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