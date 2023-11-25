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Погибшего в зоне СВО журналиста Бориса Максудова наградили орденом Мужества

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogibshego-v-zone-svo-zhurnalista-borisa-maksudova-nagradili-ordenom-muzhestva
Погибшего в зоне СВО журналиста Бориса Максудова наградили орденом Мужества
Фото из соцсетей

Указ о награждении военкора федерального телеканала «Россия-24», ушедшего из жизни 23 ноября, подписал президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — говорится в документе.

Максудов получил смертельные ранения после атаки украинских военных на группу российских журналистов на территории Запорожской области беспилотником с осколочным боеприпасом 22 ноября.

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