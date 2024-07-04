Житель Краснодарского края получил 6 лет колонии за попытку вступить в ряды ВСУ

Пытавшегося совершить государственную измену мужчины выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Оперативникам стало известно, что житель Кубани Олег Елисеев готовится перейти на сторону противника, чтобы принять участие в военных действиях против армии России. Его задержали при попытке выехать на территорию Украины.

На мужчину завели уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельность террористической организации), ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и ч. 1 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению).

Южный окружной военный суд признал подозреваемого виновным и назначил ему 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пытавшийся перейти на сторону ВСУ житель Кубани Руслан Орловский получил 6 лет колонии строгого режима за государственную измену.