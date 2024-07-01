Пытавшийся перейти на сторону ВСУ житель Кубани получил 6 лет колонии

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ФСБ при проведении системной работы выяснили, что Руслан Орловский из Темрюка намерен вступить в ряды украинской армии. Его задержали при попытке выехать на территорию Украины. На мужчину завели уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельность террористической организации), ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и ч. 1 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению).

Южный окружной военный суд приговорил подозреваемого к 6 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УФСБ России по Краснодарскому краю.

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