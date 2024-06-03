ФСБ задержала агентов СБУ, готовящих теракты против Черноморского флота РФ

Агентов задержали в Севастополе: пять человек были завербованы спецслужбами Украины на территории Запорожской области для совершения терактов против военных Черноморского флота России.

Также группа планировала диверсии на объектах транспортной, военной и энергетической инфраструктурах Севастополя. По данным ФСБ, взрывные устройства и средства поражения агенты получали с территории Украины по почте и автобусными перевозками, а также закладывали тайники, координаты которых пересылали украинским кураторам. Далее те ставили задачи по совершению конкретных диверсий или терактов. Предотвратить их позволило то, что ФСБ контролировала деятельность агентов.

При обысках у подозреваемых нашли три готовых к применению самодельных взрывных устройства, 600 г тротила, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании массой около 5 кг, три тайника со средствами поражения.

«Все участники готовящихся диверсионно-террористических актов не были знакомы друг с другом. ГУР и СБУ были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить совершение терактов», — отметили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждены уголовные дела, агентам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ТАСС.

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