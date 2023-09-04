Водитель «шестерки» из Краснодарского края и его пассажир погибли в ДТП с КамАЗом в Адыгее

Смертельная авария участием двух автомобилей произошла 4 сентября в 18:10 на 49 км трассы Майкоп — Гиагинская— Псебай.

По предварительным данным, житель Краснодарского края ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2106 и при выезде из поселка Зарево не пропустил двигавшийся по главной КамАЗ с прицепом, за рулем которого был житель Адыгеи. Грузовик вылетел в поле и перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии. Водителя КамАЗа с травмами госпитализировали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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