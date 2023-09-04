Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ростовской области в ДТП на встречке погибли 6 человек, еще двое в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-v-dtp-na-vstrechke-pogibli-6-chelovek-eshhe-dvoe-v-bolnitse
В Ростовской области в ДТП на встречке погибли 6 человек, еще двое в больнице
Фото t.me/gibdd161

Авария с участием двух машин произошла 4 сентября около 6:00 на 5 км дороги Таганрог — Покровское.

По предварительным данным, 62-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Lada Priora, за рулем которой был 55-летний водитель.

В результате ДТП погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и еще один пассажир ВАЗ, а также пассажир Lada Priora получили травмы и были госпитализированы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в Telegram.

Позже в больнице один из пострадавших скончался. По факту ДТП возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Читайте также: пять человек пострадали в массовой аварии в Туапсинском районе.

Статьи
Выборы на Кубани: три вопроса юристу
Выборы на Кубани: три вопроса юристу
10 фактов и заблуждений о шизофрении
10 фактов и заблуждений о шизофрении
Как научиться играть на гитаре: 5 советов для начинающего гитариста
Как научиться играть на гитаре: 5 советов для начинающего гитариста
Донорство костного мозга в России: как стать чьим-то шансом на спасение
Донорство костного мозга в России: как стать чьим-то шансом на спасение
Как выбрать удобный и качественный диван? 8 прикладных советов
Как выбрать удобный и качественный диван? 8 прикладных советов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях