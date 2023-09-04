В Ростовской области в ДТП на встречке погибли 6 человек, еще двое в больнице

Авария с участием двух машин произошла 4 сентября около 6:00 на 5 км дороги Таганрог — Покровское.

По предварительным данным, 62-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Lada Priora, за рулем которой был 55-летний водитель.

В результате ДТП погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и еще один пассажир ВАЗ, а также пассажир Lada Priora получили травмы и были госпитализированы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в Telegram.

Позже в больнице один из пострадавших скончался. По факту ДТП возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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