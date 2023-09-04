Пять человек пострадали в массовой аварии в Туапсинском районе
Происшествия
04.09.2023 13:40
ДТП произошло 4 сентября около 10:00 на трассе М-4 «Дон».
По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA. Иномарку после столкновения отбросило на другую машину той же марки, а также на Toyota.
В результате аварии пострадали пять человек, среди которых один ребенок. На месте работают сотрудники ГАИ, организован объезд места аварии, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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