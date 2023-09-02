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Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-avtomobilej-stolknulis-na-federalnoj-trasse-kavkaz-v-krasnodarskom-krae
Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Массовая авария произошла 2 сентября в 11:20 на 50 км автодороги «Кавказ» в Тихорецком районе.

Известно, что водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota, который ехал впереди него. После этого КаМАЗ продолжил движение и врезался в Volkswagen, а Toyota столкнулась с Nissan.

Volkswagen влетел в грузовой автомобиль Foton, а КамАЗ не смог остановиться и врезался в автомобили Vortex и ВАЗ.

В результате массового ДТП на трассе «Кавказ» никто не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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