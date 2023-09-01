Мужчина и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Туапсинском районе

Авария с участием трех автомобилей произошла 31 августа около 6:00 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Лада Гранта» на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу в запрещенном месте и по касательной врезался в Range Rover, за рулем которого был 46-летний мужчина. После этого произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП 38-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» и несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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