Житель Краснодара выманил у знакомых 6,4 млн рублей и перевел их в криптовалюту

За мошенничество 22-летнему жителю краевой столицы грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, молодой человек был сообщником дистанционных мошенников. Он убедил знакомую, которая не знала о его преступных намерениях, сообщить ему данные своей банковской карты. На эту карту в течение месяца поступали деньги от потерпевшей из Крымска. Девушка полагала, что таким образом она помогает родственнику вывести заработанные на бирже деньги.

На самом деле, следуя инструкциям аферистов, она оформила шесть кредитов в нескольких банках на себя и мужа. Общая сумма кредитов составила порядка 6,4 млн. рублей. Эти деньги девушка перевела на указанный аферистами банковский счет.

Злоумышленник, у которого был доступ к этому счету, конвертировал полученные денежные средства в криптовалюту. Ее он перевел сообщникам, получив за свою работу 70 тыс. рублей.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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