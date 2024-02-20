Житель Краснодара украл у соседа межкомнатную дверь и установил в свою квартиру

С заявлением о краже межкомнатной двери в полицию Краснодара обратился сотрудник фирмы, оказывающей услуги по ремонту жилья.

Мужчина рассказал, из подъезда многоэтажки на улице Западный обход неизвестный похитил межкомнатную дверь, предназначавшуюся для установки в квартире. Ущерб от действий неизвестного злоумышленника превысил 50 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель этого же подъезда. У мужчины уже имеется судимость за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемы признался, что чужую дверь установил в своей квартире.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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